Футболисты Кокорин и Мамаев полностью обесценятся на трансферном рынке — СМИ

Сайт Transfermarkt обновит 14 июня трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Больше остальных потеряют в цене футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их цена опустится до нуля, пишет «Чемпионат».

Также упадет стоимость полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева (с 8 млн до 5 млн евро) и голкипера армейцев Игоря Акинфеева упадет (с 10 млн до 8 млн евро).

В настоящее время Кокорин оценивается в 7,5 млн евро, а Мамаев — в 4 млн евро.

Напомним, вчера Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину, прежний отменен.