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Минюст РФ предложил изымать у чиновников незадекларированные доходы

06:41, 14.06.2019
Минюст РФ предложил изымать у чиновников незадекларированные доходы
Фото: pixabay.com

В России могут начать изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если не будет подтверждения, что деньги получены легальным путем. Соответствующий законопроект готовит Министерство юстиции России.

Документ разрабатывается в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Планируется, что он затронет тех чиновников, кто обязан подавать декларации о доходах, в том числе лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, уточнили в пресс-службе Минюста.

На данный момент Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги госслужащих.

Ранее сообщалось, что российских депутатов и сенаторов предложили лишать мандатов за ошибки в декларациях.

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