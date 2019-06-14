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В Госдуме предложили штрафовать соцсети за отказ локализовать данные на 18 млн рублей

00:48, 14.06.2019
В Госдуме предложили штрафовать соцсети за отказ локализовать данные на 18 млн рублей
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы предложили повысить штрафы для интернет-сервисов, отказавшихся размещать персональные данные россиян на территории РФ. Предлагается установить их на уровне до 18 млн рублей.

Максимальное взыскание за первое нарушение может достигать 6 млн рублей, а за повторное — 18 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, законопроект предполагает штраф до 6 млн рублей за повторный отказ сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), предоставить информацию о пользователях по запросу ФСБ и других уполномоченных органов.

Ранее Twitter и Facebook оштрафовали за непредоставление информации о локализации данных. Однако тогда размер штрафа составил 3 тысячи рублей.

ОбществоВластьТехнологииIT
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