Altus Сapital приобрела треть «Аптечной сети 36,6»

Инвестиционный фонд группы Altus Сapital приобрел долю в ретейлере «Аптечная сеть 36,6». Теперь ему принадлежит 29,97% акций одного из крупнейших аптечных ретейлеров в стране.

Фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited покупал бумаги «36,6» в ходе ее допэмиссии, которая завершилась в мае, пишут «Ведомости». Фонд заплатил за бумаги более 10 млрд рублей, подсчитала газета.

Выручка «Аптечной сети 36,6» в I квартале 2019 года достигла 15 млрд рублей. Под ее управлением свыше 1 300 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях и других регионах под брендами «36,6», «Горздрав», A5 и др.