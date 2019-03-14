Онлайн-магазины предложили продавать алкоголь в интернете от 2 тысяч рублей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь стоимостью от 2 тыс. рублей в интернете.

Как отметил президент АКИТ Артем Соколов, законопроект о продаже алкоголя через интернет вернулся в Минфин, так как к нему есть много замечаний.

«Минздрав считает, что если открыть доступ к алкоголю через интернет, население начнет спиваться», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что Минфин предложил перенести запуск интернет-продаж алкоголя на 1 января 2019 года, однако законопроект не был согласован к этому времени.

Предполагалось легализовать продажу через интернет вина и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Онлайн-продажи других вин и крепкого алкоголя предполагается должны были начаться с 2020 года.