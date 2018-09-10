АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 13,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло оспорить сделки кредитной организации с физлицами на общую сумму в 13,4 млн рублей.

Отмечается, что все сделки были произведены в конце декабря 2016 года.

Кроме того, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признавать недействительной выдачу со счета ООО «Агрофирма «Ленингорская», открытого в ТФБ, денежных средств в размере 5 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Арбитражный суд РТ признал недействительной сделку по возврату АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» депозита в банке путем перевода 4 млн рублей на счет, открытый в другой кредитной организации.

Также суд определил взыскать с АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» в пользу ТФБ проценты по этой сделке. Однако АСВ не смогло оспорить перевод 1 млн рублей со счета АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» на счет третьего лица.

Ранее суд признал законными снятия вкладов в ТФБ физлицами на сумму около 46 млн рублей.