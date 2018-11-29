Имущество челнинской СГ «АСКО» выставили на торги за 618 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего страховой компании (СК) «АСКО» выставило на торги имущество должника на общую сумму 618,6 млн рублей.



Как следует из сообщения АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 17 объектов недвижимости страховой компании в Татарстане и Башкирии оценили в 604,2 млн рублей. Среди них — нежилое помещение, головной офис АСКО на проспекте Вахитова в Набережных Челнах площадью 0,9 тыс. кв. м стоимостью 293,3 млн рублей, вместе с техникой и мебелью.

Кроме того, на продажу выставлены другие офисы в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске, Альметьевске, а также помещения в Заинске и в Стерлитамаке. На торгах также предполагается реализовать 25 автомобилей компании на сумму 14,4 млн рублей.

Всего на торги выставлены 42 лота. Торги состоятся 29 января на площадке «Аукционы федерации».

Ранее рыночную стоимость имущества ООО «Страховая группа «АСКО» оценили в 136,6 млн рублей.