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Голикова заявила, что более половины бедных россиян составляют семьи с детьми

15:28, 13.06.2019
Голикова заявила, что более половины бедных россиян составляют семьи с детьми
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что 51% бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом она рассказала на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что число бедных жителей России снизилось на 12,9%, или 400 тысяч человек. Вице-премьер РФ также отметила, что наиболее неблагополучная обстановка по количеству бедных сложилась в Тыве, Кабардино-Балкарии и в Ингушетии.

АналитикаОбщество
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