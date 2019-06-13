Голикова заявила, что более половины бедных россиян составляют семьи с детьми

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что 51% бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом она рассказала на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».



«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — цитирует Голикову «РИА Новости».



Ранее Татьяна Голикова рассказала, что число бедных жителей России снизилось на 12,9%, или 400 тысяч человек. Вице-премьер РФ также отметила, что наиболее неблагополучная обстановка по количеству бедных сложилась в Тыве, Кабардино-Балкарии и в Ингушетии.

