«Ак Барс» подписал контракт со шведским защитником Микаэлем Викстрандом

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Казанский клуб сообщил о подписании контакта с новым легионером на своем официальном сайте. Соглашение с 25-летним Микаэлем Викстрандом рассчитано до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне защитник выступал за шведский «Ферьестад». На его счету 4 гола и 18 результативных передач в 61 матче.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» получил права на Викстранда в результате обмена защитника Михаила Сидорова с ярославским «Локомотивом».

Микаэль Викстранд является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Швеции.

