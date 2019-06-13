Казанский суд повторно лишил прав и арестовал виновника автотарана на Булаке

Фото: "Реальное время"

Сегодня мировой суд Вахитовского района рассмотрел материал в отношении лихача на «БМВ Х5», который 2 июня снес ограждения и дорожные знаки на улице Лево-Булачной. 27-летний Ирек Насибуллин признан виновным в самовольном оставлении места ДТП и лишен водительских прав на 1,5 года, передает из суда журналист «Реального времени».



Также сегодня Насибуллина признали виновным в том, что за руль авто он сел будучи лишенным прав. За это нарушение он наказан административным арестом в 14 суток.

Свою вину в обоих правонарушениях водитель полностью признал.

Ранее признан виновным в потребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ). По данным МВД РТ, он отказался от освидетельствования на наркотики, когда явился в полицию 4 июня.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат Насибуллина, последний материал в настоящее время оспаривается.