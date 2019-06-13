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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 14 июня

12:56, 13.06.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 14 июня
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 13 до 20 часов 14 июня.

По информации Гидрометцентра РТ, днем и вечером на территории республики и в Казани местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура днем составит от +13°С до 18°С.

Общество Татарстан
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