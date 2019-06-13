Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +18

В четверг, 13 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +13°С до 18°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +13°С до 17°С.