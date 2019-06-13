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В Госдуме РФ предложили снова начать лицензировать ветклиники

11:37, 13.06.2019
В Госдуме РФ предложили снова начать лицензировать ветклиники
Фото: realnoevremya.ru

В России могут вернуть практику лицензирования ветеринарных клиник. Соответствующую инициативу направил в Минсельхоз глава комитета Госдумы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Планируется, что таким способом будет снижено проведение операций, калечащих животных.

«Надо возвращаться к практике лицензирования деятельности ветеринарных клиник, которая существовала до 2007 года», — цитирует депутата «Парламентская газета».

В настоящее время лицензируется только фармацевтическая деятельность, но операции к ней не относятся, уточнил он.

В Минсельхозе пообещали рассмотреть предложение парламентария.

Напомним, ранее сообщалось, что российские регионы могут лишить полномочий по ветконтролю.

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