В Госдуме РФ предложили снова начать лицензировать ветклиники

В России могут вернуть практику лицензирования ветеринарных клиник. Соответствующую инициативу направил в Минсельхоз глава комитета Госдумы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Планируется, что таким способом будет снижено проведение операций, калечащих животных.

«Надо возвращаться к практике лицензирования деятельности ветеринарных клиник, которая существовала до 2007 года», — цитирует депутата «Парламентская газета».

В настоящее время лицензируется только фармацевтическая деятельность, но операции к ней не относятся, уточнил он.

В Минсельхозе пообещали рассмотреть предложение парламентария.

Напомним, ранее сообщалось, что российские регионы могут лишить полномочий по ветконтролю.