В Госдуме РФ предложили снова начать лицензировать ветклиники
В России могут вернуть практику лицензирования ветеринарных клиник. Соответствующую инициативу направил в Минсельхоз глава комитета Госдумы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
Планируется, что таким способом будет снижено проведение операций, калечащих животных.
«Надо возвращаться к практике лицензирования деятельности ветеринарных клиник, которая существовала до 2007 года», — цитирует депутата «Парламентская газета».
В настоящее время лицензируется только фармацевтическая деятельность, но операции к ней не относятся, уточнил он.
В Минсельхозе пообещали рассмотреть предложение парламентария.
Напомним, ранее сообщалось, что российские регионы могут лишить полномочий по ветконтролю.ОбществоВласть
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