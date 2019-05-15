Российские регионы могут лишить полномочий по ветконтролю

Правительство подготовило законопроект, согласно которому региональные власти лишатся возможности осуществлять ветеринарный контроль.

Все полномочия будут переданы Россельхознадзору. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, пишут «Известия».

Министерство сельского хозяйства считает, что передача полномочий упорядочит работу ветслужб и предотвратит распространение заразных болезней животных на территории страны, например африканской чумы свиней (АЧС).

Полномочия по ветеринарному контролю и надзору были переданы регионам в 2004 голу. В результате, как отмечал Россельхознадзор, это разрушило единую ветеринарную вертикаль власти и существенно снизило уровень контроля безопасности и качества продукции.

Напомним, в августе 2018 года в Татарстане и еще в шести регионах России — Мурманской, Тульской, Свердловской, Липецкой и Воронежской областях — нашли свинину, зараженную вирусом африканской чумы.

Небезопасная для человеческого здоровья продукция была привезена с калининградских мясоперерабатывающих предприятий.