Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом рассказал пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — процитировал Горжанкин сына Алибасова.

Он добавил, что сохраняется риск внутреннего кровотечения, что может привести к летальному исходу, передает «РИА Новости».



Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. Вчера СМИ сообщили, что Бари Алибасов на непродолжительное время пришел в себя.

