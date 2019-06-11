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Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

12:30, 11.06.2019
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Фото: скриншот видео youtube.com

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом рассказал пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — процитировал Горжанкин сына Алибасова.

Он добавил, что сохраняется риск внутреннего кровотечения, что может привести к летальному исходу, передает «РИА Новости».

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. Вчера СМИ сообщили, что Бари Алибасов на непродолжительное время пришел в себя.

ОбществоКультура
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