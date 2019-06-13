В трех районах Казани отключат электричество 14 июня
Отключение электроэнергии произойдет в некоторых домах в трех районах Казани в пятницу, 14 июня.
Света не будет в период с 8:00 до 17:00 в Авиастроительном и Вахитовском районах, а также с 8:00 до 10:00 в Приволжском районе. Список домов, где будет отключено электричество, размещен на сайте мэрии Казани.
Кроме того, отключение запланировано в поселке Мирный.
Напомним, ранее администрация Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь.Общество Татарстан
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