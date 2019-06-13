В трех районах Казани отключат электричество 14 июня

Отключение электроэнергии произойдет в некоторых домах в трех районах Казани в пятницу, 14 июня.

Света не будет в период с 8:00 до 17:00 в Авиастроительном и Вахитовском районах, а также с 8:00 до 10:00 в Приволжском районе. Список домов, где будет отключено электричество, размещен на сайте мэрии Казани.

Кроме того, отключение запланировано в поселке Мирный.

Напомним, ранее администрация Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь.