Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

Мэрия Казани представила график отключений горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).

Отключение воды связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Полный список домов, где ожидается отсутствие воды, опубликован на портале мэрии.



Отмечается, что график является предварительным и указанные в нем работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок.

Напомним, 13 мая в Казани начался сезон отключения горячей воды. Коммунальщикам предстоит переложить 46 км тепловых сетей. Опрессовки было решено разбить на четыре этапа и на зоны.