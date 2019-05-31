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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

20:04, 31.05.2019
Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь
Фото: pixabay.com

Мэрия Казани представила график отключений горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).

Отключение воды связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Полный список домов, где ожидается отсутствие воды, опубликован на портале мэрии.

Отмечается, что график является предварительным и указанные в нем работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок.

Напомним, 13 мая в Казани начался сезон отключения горячей воды. Коммунальщикам предстоит переложить 46 км тепловых сетей. Опрессовки было решено разбить на четыре этапа и на зоны.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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