Госсовет по экологии предложил повысить тарифы на вывоз мусора

В тарифы на вывоз мусора в России могут включить расходы на рекультивацию бывших свалок, в этом случае платежи вырастут на 5%. Об этом говорится в проекте доклада Госсовета по экологии.



Проект доклада предусматривает внесение поправок в утвержденные правительством «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами».



Предполагается, что в рамках проект будет создан специальный фонд (либо отдельный счет), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф, сообщают «Известия».



Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета, заявил, что удорожание тарифа не превысит 5%.



Ранее власти Пермского края снизили тариф на вывоз коммунальных отходов. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен автоматически.

