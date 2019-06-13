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Госсовет по экологии предложил повысить тарифы на вывоз мусора

09:48, 13.06.2019
Госсовет по экологии предложил повысить тарифы на вывоз мусора
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В тарифы на вывоз мусора в России могут включить расходы на рекультивацию бывших свалок, в этом случае платежи вырастут на 5%. Об этом говорится в проекте доклада Госсовета по экологии.

Проект доклада предусматривает внесение поправок в утвержденные правительством «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Предполагается, что в рамках проект будет создан специальный фонд (либо отдельный счет), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф, сообщают «Известия».

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета, заявил, что удорожание тарифа не превысит 5%.

Ранее власти Пермского края снизили тариф на вывоз коммунальных отходов. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен автоматически.

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