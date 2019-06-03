В Пермском крае снизили тариф на вывоз коммунальных отходов

Власти Пермского края пересмотрели тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для регионального оператора по утилизации ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго».

Министерство тарифного регулирования и энергетики региона решило снизить ежемесячный платеж для жителей многоквартирных домов на 0,39 рублей — до 2,96 рублей за квадратный метр. Для жителей частного сектора — до 65,8 рублей (ранее показатель равнялся 70,82 рубля).

Основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления отходов для жителей региона, а также постановление правительства РФ, которое обязывает регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Платеж за вывоз ТКО в Пермском крае остается одним из самых низких в стране, рассказали в краевой администрации губернатора.

Действие нового тарифа распространяется с 1 января текущего года. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен автоматически.

Напомним, ранее, согласно опросу «Левада-центра», большинство россиян заявили о готовности сортировать мусор.