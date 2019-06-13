Новости общества

08:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин рассчитывает, что Зеленский быстро войдет в роль президента

07:56, 13.06.2019
Путин рассчитывает, что Зеленский быстро войдет в роль президента
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский быстро адаптируется в роли главы государства. Об этом он сказал в интервью телекомпании «Мир».

По мнению Путина, в настоящее время не наблюдаетcя никакой деятельности Зеленского, так как он только приступает к работе.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил президент.

Напомним, также Путин заявил, что надеется на восстановление отношений с Украиной.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров