Путин рассчитывает, что Зеленский быстро войдет в роль президента

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский быстро адаптируется в роли главы государства. Об этом он сказал в интервью телекомпании «Мир».

По мнению Путина, в настоящее время не наблюдаетcя никакой деятельности Зеленского, так как он только приступает к работе.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил президент.

Напомним, также Путин заявил, что надеется на восстановление отношений с Украиной.