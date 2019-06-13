Путин заявил, что надеется на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мир».

По словам главы государства, украинский и российский народ являются братскими, «как бы ни складывались отношения с элитами». Он выразил надежду, что новое руководство страны постарается пойти на встречу российским властям.

«Надеюсь, оно [руководство] не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере», — отметил президент.

Также он добавил, что у прошлой украинской администрации была «особая любовь к Западу» из-за того, что все ее сбережения хранятся за рубежом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского.