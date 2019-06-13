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Чубайс предложил ввести новый налог в России

07:20, 13.06.2019
Чубайс предложил ввести новый налог в России
Фото: realnoevremya.ru

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о необходимости введения в России углеродного налога.

По его мнению, это поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. Он подчеркнул, что данное решение связано с планом действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату.

«Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — цитирует Чубайса «РИА Новости».

При этом глава «Роснано» привел в пример подобные меры, которые действуют в Европе. Также Чубайс добавил, что на первом этапе ставки по налогу должны быть минимальными.

Напомним, ранее Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс».

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