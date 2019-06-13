Чубайс предложил ввести новый налог в России
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о необходимости введения в России углеродного налога.
По его мнению, это поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. Он подчеркнул, что данное решение связано с планом действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату.
«Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — цитирует Чубайса «РИА Новости».
При этом глава «Роснано» привел в пример подобные меры, которые действуют в Европе. Также Чубайс добавил, что на первом этапе ставки по налогу должны быть минимальными.
Напомним, ранее Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым