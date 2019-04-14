Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс», которая появилась в России в 1990-е годы.

«Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг, это — очевидная правда», — сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в 1990-е годы, когда появилась эта фраза, были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей», пишет РБК.

«В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват… Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну — сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим», — сказал он.



Ранее музыкант Максим Фадеев призвал Чубайса извиниться перед официальным представителем МИД России Марией Захаровой после их спора о «бедных россиянах».

Спор между Захаровой и Чубайсом начался после того, как глава «Роснано» заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расточительно расходуют ресурсы. Он также назвал Россию бедной страной. Спустя время официальный представитель МИД признала в Facebook, что многие граждане действительно живут бедно, однако причины этого стоит узнать у человека, «десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», то есть у самого Чубайса.

После Чубайс предложил поменять Захарову на телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Со слов главы «Роснано», представительницу МИД нужно продвигать куда-то дальше, например, в «Дом-2» телеведущей.