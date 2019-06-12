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Российский гребец получит серебряную медаль Олимпиады-2012 из-за дисквалификации литовца

18:54, 12.06.2019
Российский гребец получит серебряную медаль Олимпиады-2012 из-за дисквалификации литовца
Фото: ru.m.wikipedia.org

Международный олимпийский комитет нашел запрещенный препарат туринабол в пробах литовского гребца на каноэ Евгения Шуклина, который завоевал серебряную медаль на 200-метровой дистанции на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба МОК, спортсмен будет лишен медали.

Награда должна перейти Ивану Штылю, который завоевал в Лондоне «бронзу». Медаль Штыля в свою очередь получит испанский канонист Альфонсо Бенавидес.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год за нарушение антидопинговых правил.

Спорт
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