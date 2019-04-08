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Российскую фигуристку Анастасию Шакун дисквалифицировали на год за допинг

16:37, 08.04.2019
Российскую фигуристку Анастасию Шакун дисквалифицировали на год за допинг
Фото: скриншот видео youtube.com

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

В допинг-пробе спортсменки от 10 ноября прошлого года обнаружили диуретик «Фуросемид». Срок дисквалификации Шакун завершится 9 ноября 2019 года, передает «РИА Новости».

Напомним, что Анастасия Шакун и Даниил Рагимов в ноябре прошлого года участвовали в танцах на льду в чешском Оломоуце.

Напомним, что в феврале CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Кирдяпкину на три года за допинг. Срок отстранения спортсменки завершится 26 июля 2020 года.

СпортФигурное катание
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