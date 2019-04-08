Российскую фигуристку Анастасию Шакун дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

В допинг-пробе спортсменки от 10 ноября прошлого года обнаружили диуретик «Фуросемид». Срок дисквалификации Шакун завершится 9 ноября 2019 года, передает «РИА Новости».



Напомним, что Анастасия Шакун и Даниил Рагимов в ноябре прошлого года участвовали в танцах на льду в чешском Оломоуце.



Напомним, что в феврале CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Кирдяпкину на три года за допинг. Срок отстранения спортсменки завершится 26 июля 2020 года.

