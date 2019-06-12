Минфин Белоруссии сообщил о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что возникл проблемы с привлечением кредита правительства РФ на $600 млн и транша
Евразийского фонда стабилизации и развития
на $200 млн
«Застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - цитирует его госагентство БелТА.
Ермолович отметил , в сложившейся ситуации республика начала прорабатывать альтернативные пути заимствования.
Ранее стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, ранее предоставленным РФ.Экономика
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