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Минфин Белоруссии сообщил о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн

17:14, 12.06.2019
Минфин Белоруссии сообщил о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн
Фото: mil.ru

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что возникл проблемы с привлечением кредита правительства РФ на $600 млн и транша Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн

«Застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», - цитирует его госагентство БелТА.

Ермолович отметил , в сложившейся ситуации республика начала прорабатывать альтернативные пути заимствования.

Ранее стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, ранее предоставленным РФ.

Экономика
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