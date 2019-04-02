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Белоруссия получит от России госкредит на сумму до $600 млн

00:10, 02.04.2019
Белоруссия получит от России госкредит на сумму до $600 млн
Фото: mil.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн, сообщает ТАСС.

Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, ранее предоставленным РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия обратилась к России с просьбой дать кредит для рефинансирования долга на $600 млн. Как в конце февраля пояснял глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, решение о выдаче кредита пока не принято. Однако, по его словам, средства на предоставление этого займа предусматривались в федеральном законе о бюджете России на 2019 год, сообщал «Интерфакс».


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