В Омске установили рекорд по буксированию гусеничной машиной семи танков Т-80

В омском автобронетанковом инженерном институте сегодня установили новый рекорд по одновременному буксированию одной гусеничной машиной семи танков Т-80.

На событии присутствовал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет ТАСС.

Семь танков Т-80 были сцеплены между собой тросами. Их общий вес составил более 300 тонн. Машина БРЭМ-80 при помощи тросов осуществила прямое перемещение всей колонны.

«Установлен новый рекорд ВС РФ по одновременному буксированию одной гусеничной машиной 315 тонн», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

