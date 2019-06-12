В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане пресекли попытку переворота против переходного военного совета.

По данным телеканала Al-Arabiya, в результате были задержаны 68 офицеров.



Напомним, что 11 апреля в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под ее контролем еще два года.

Массовые акции протеста, вызванные недовольством значительным повышением цен, проходят в Судане с декабря 2018 года. Они не прекратились и после того, как в феврале аль-Башир распустил центральное правительство и объявил чрезвычайное положение.