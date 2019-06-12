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В здании Центрального стадиона Казани появится хостел

14:59, 12.06.2019
В здании Центрального стадиона Казани появится хостел
Фото: Олег Тихонов

Подтрибунные помещения Центрального стадиона в Казани перепланируют для организации внутри хостела. Соответствующая проектная информация оказалась в распоряжении «Реального времени».

Сроки открытия хостела пока не раскрываются. Разработкой проекта занимается ООО «Казанский инженерный проект»

Ранее сообщалось, что на манеже Центрального стадиона Казани за 27,1 млн рублей поменяют искусственный газон.

ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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