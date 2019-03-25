На манеже Центрального стадиона Казани за 27,1 млн рублей поменяют искусственный газон
ГИСУ РТ разместило заявку по поиску исполнителя, который проведет замену искусственного газона крытого футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона Казани. Информация размещена на портале госзакупок.
Дата окончания подачи заявок — 8 апреля. Начальная цена контракта — 27 168 900,00 рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что ГИСУ РТ подало заявку на проведение электронного аукциона по определению подрядчика для строительства двух объектов в Дрожжановском и Арском районах Татарстана. Информация размещена на официальном портале госзакупок. Цена контракта превышает 96 млн рублей. Дата окончания подачи заявок — 8 апреля.СпортЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктура Татарстан
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