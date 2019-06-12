Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России, отметив, что Отчизна неотрывна от граждан, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, Путин подчеркнул, что страна находится в неразрывной связи со стремлением населения развивать государство. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Церемония проходит в Кремле.



Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России. Поздравление он разместил в своем Twitter.

В соцсети он коротко написал «С Днем России!».

