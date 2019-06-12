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Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России

09:38, 12.06.2019
Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Фото: government.ru


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России. Поздравление он разместил в своем Twitter.

В соцсети он коротко написал «С Днем России!".

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России.

«Дорогие татарстанцы! Поздравляю вас с Днем России! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, мира, счастья и благополучия!" — обратился к жителям республики президент Татарстана Рустам Минниханов.

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