Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России. Поздравление он разместил в своем Twitter.
В соцсети он коротко написал «С Днем России!".
С Днём России! pic.twitter.com/86TPJNsOg4— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 12, 2019
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России.
«Дорогие татарстанцы! Поздравляю вас с Днем России! Сердечно желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, мира, счастья и благополучия!" — обратился к жителям республики президент Татарстана Рустам Минниханов.
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