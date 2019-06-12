Ученые назвали витамин, который разрушает почки

Канадские ученые призывают не злоупотреблять витамином D, сообщает журнал CMAJ.

Они отмечают, что прием без медицинских показаний приводит к разрушению почек. За пример был взят случай, произошедший с 54-летним канадцем, который обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Сначала анализы не выявили у него никаких патологий, но при более подробном обследовании врачи обнаружили в крови высокие дозы кальция и паратирина, гормона, способствующего его выводу.

Позже стало известно, что пациент принимал витамин D по совету знакомого в течение трех лет. Обострение случилось на отдыхе, когда он много времени проводил на солнце, доза витамина D в организме увеличилась в разы. Теперь мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии.