Российские таможенники вновь обнаружили партию кокаина на 400 кг

Российские таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили партию кокаина в консервах из Эквадора. Груз весом около 400 кг оценивается в 4,5 млрд рублей.

«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — следует из сообщения пресс-службы таможни.

Специальное химическое исследование подтвердило, что обнаруженное вещество — это кокаин.

В настоящее время оперативники таможни и МВД проводят оперативно-розыскные действия с целью установить причастных к контрабанде.

Напомним, что котрабандисты пытались ввезти в Россию 400 кг кокаина на самолете МИД РФ. Партия была отправлена с дипломатической почтой. Однако к этому времени спецслужбы уже знали о планах наркодилеров.