В Аргентине сожгли кокаин, найденный в здании российского посольства

В Аргентине правоохранительные органы уничтожили кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. На сожжении присутствовал министр безопасности южноамериканской республики Патрисия Буллрич и посол РФ Дмитрий Феоктистов.

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — приводит агентство слова Феоктистова. Буллрич, в свою очередь, отметила, что благодаря совместным действиям, которые включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России», передает ТАСС.

Напомним, что 23 февраля стало известно, что в посольстве России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина. После чего Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука.