Следком заявил, что установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием Голунова

Следком РФ тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова, сообщается на официальном портале СК РФ.

Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Заявление размещено на официальном портале МВД РФ.

