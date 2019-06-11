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Следком заявил, что установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием Голунова

18:43, 11.06.2019
Следком заявил, что установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием Голунова
Фото: sledcom.ru

Следком РФ тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова, сообщается на официальном портале СК РФ.

Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Заявление размещено на официальном портале МВД РФ.

ОбществоПроисшествия
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