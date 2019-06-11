Матвиенко о деле Голунова: «Это либо непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушения и ошибки, допущенные в ходе задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам, сообщает ТАСС.



— Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать, — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что члены Совета Федерации будут держать на контроле ситуацию с задержанием.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с генпрокурором России Юрием Чайкой. Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

