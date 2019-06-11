Ученые объяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

Молекулярные биологи обнаружили в кишечнике человека и мышей особые рецепторы, которые мешают выработке гормонов насыщения при приеме жирной или сладкой пищи, сообщает журнал Frontiers in Physiology.

Блокировка этих рецепторов поможет предотвратить развитие ожирения. Отмечается, что если будет создан препарат, который заблокирует работу рецепторов, то тогда удастся сделать большой шаг к решению проблемы переедания и ожирения.

Напомним, ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что около 55% населения России имеют избыточную массу тела, при этом 25% из них страдают от ожирения.

