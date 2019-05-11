Эксперт озвучил, сколько россиян страдают от ожирения

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что около 55% населения России имеют избыточную массу тела, при этом 25% из них страдают от ожирения, сообщает «Интерфакс».

Эксперт подчеркнул, что женщин с ожирением примерно на 10% больше, чем мужчин. Помимо этого, растет и число полных детей. Диетолог особо обратил внимание, что ожирение запускает различные опасные заболевания — метаболический синдром, сахарный диабет, атеросклероз.

Напомним, ранее ученые из Японии выяснили, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса.

Согласно результатам исследования, которое проводилось в 136 странах, жители стран, которые съедали около 150 граммов крупы в день, оказались более стройными, чем те, кто съедал в среднем по 14 граммов.