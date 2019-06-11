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РЖД рассматривают возможность приобретения активов в зарубежных странах

14:14, 11.06.2019
РЖД рассматривают возможность приобретения активов в зарубежных странах
Фото: realnoevremya.ru

РЖД изучают возможность приобретения активов в зарубежных странах, в том числе строительных и инжиниринговых компаний, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. В каждой стране РЖД смотрят на разные активы. Отмечается, что несколько лет назад компания уже приобрела 75% французской логистической компании Gefco.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется, предварительно, в начале декабря. Об этом заявил и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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