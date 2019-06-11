В Саранске суд арестовал на 15 суток болельщика, который выбежал на поле на матче Россия — Сан-Марино

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Октябрьский районный суд Саранска арестовал на 15 суток 36-летнего жителя Пензы Степана Кузьмина, который выбежал на поле во время игры между сборными России и Сан-Марино по футболу.

Он признан виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей. Помимо ареста Кузьмину также запретили посещать официальные спортивные мероприятия, пишет «Интерфакс».

Из материалов суда следует, что Кузьмин «неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд», и создавал угрозу собственному здоровью и безопасности спортсменов.

Напомним, футболисты сборной России разгромили команду Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020. Встреча группы I прошла в Саранске и завершилась победой хозяев со счетом 9:0, ставшей самой крупной в истории российской национальной команды.