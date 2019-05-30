Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.



В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.



В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы вместо 4—9 по действующему законодательству, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Также в законе предусмотрена ответственность за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.



Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 10 апреля. В середине мая он был принят в первом чтении.

