В нацпарке Татарстана усилили охрану за дубровниками

На территории национального парка «Нижняя Кама» в Татарстане остались только пять пар дубровников (птица из семейства овсянковых).

«Чтобы сохранить хотя бы эти отдельные пары, государственным инспекторам в области охраны окружающей среды национального парка было поручено усилить охрану территории, на которой гнездится эта птица», — говорится в сообщении.

В результате был задержан браконьер-птицелов из Набережных Челнов, который ловил дубровника с помощью установленной им ловчей паутинной сети и манной птицы в клетке.

В настоящее время в Европейской части России дубровники практически исчезли во многих регионах, за исключением небольших по площади территорий. Редкость дубровника привлекает отдельных птицеловов на браконьерство с коммерческой целью, так как «рынок» отреагировал спросом. Цены за одну маленькую птичку составляют от 5 до 20 тыс. рублей.