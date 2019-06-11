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Индекс РТС обновил максимум с июля 2014 года

12:56, 11.06.2019
Индекс РТС обновил максимум с июля 2014 года
Фото: pixabay.com

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1 340 пунктов, обновив максимум июля 2014 года.

В 12.55 по московскому времени значение индекса на бирже достигло 1 346,4 пункта, что на 0,8% больше цифр, зафиксированных вчера на закрытии торгов.

Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2 745,93 пункта.

Таким образом, российские индексы полностью отыграли снижение на открытии торгов, вызванное дивидендной отсечкой по акциям Сбербанка.

Напомним, что 3 июня индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 2 700 пунктов.

АналитикаЭкономикаФинансы
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