Арбитраж Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» обязал кипрскую компанию Evison Holdings Limited, которая представляет интересы Baring Vostok, продать истцу 9,99% банка, сообщает «РИА Новости».

Суд удовлетворил иск «Финвижн», компания требовала обязать кипрскую компанию исполнить соглашение от 26 августа 2016 года. Согласно условиям соглашения, Evison Holdings Limited должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, но позже компания отказалась от исполнения договора.

Напомним, ранее Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста до 14 июля основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

