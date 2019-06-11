Генпрокурор РФ взял под личный контроль дело Голунова

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко обсудила дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с генпрокурором России Юрием Чайкой. Он заверил, что «это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем».

«История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции»,— цитирует ее ТАСС.

Напомним, Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Защита обжаловала это решение.

Ранее Генпрокуратура истребовала уголовное дело Голунова у полиции.