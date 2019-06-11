Защита Голунова обжаловала домашний арест

Защита корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Напомним, Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Ранее суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Также стало известно, что следствие не нашло отпечатков пальцев корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах. По словам адвоката обвиняемого, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев. Также он заявил, что уголовное дело Голунова истребовала у полиции Генпрокуратура.