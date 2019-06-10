Генпрокуратура потребовала дело Голунова

Генпрокуратура истребовала у МВД уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Надзорное ведомство может провести проверку того, как проводилось расследование.

Однако точная причина запроса неизвестна, передает «Медуза».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уголовное дело корреспондента передано в Следственный комитет, но в ведомстве эту информацию не подтвердили.

Напомним, что Иван Голунов был задержан на прошлой неделе. Полиция обвиняет журналиста в сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.

Ранее в ОНК уже рассказали о проверке МВД и прокуратуры по делу Голунова.