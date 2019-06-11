Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Оренбургскую область пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

12:10, 11.06.2019
В Оренбургскую область пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Фото: ptu.customs.ru

Оренбргская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию из Казахстана 4,1 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах, которых замаскировали под 7 тонн свежей капусты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, черепах перевозили в 24 мешках. Рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны. Таможня вместе с Институтом степи Уральского отделения РАН ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.

Ранее татарстанская таможня назвала наиболее частые нарушения на границе.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров