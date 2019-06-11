В Оренбургскую область пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Оренбргская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию из Казахстана 4,1 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах, которых замаскировали под 7 тонн свежей капусты.



Как сообщает пресс-служба ведомства, черепах перевозили в 24 мешках. Рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны. Таможня вместе с Институтом степи Уральского отделения РАН ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.

Ранее татарстанская таможня назвала наиболее частые нарушения на границе.